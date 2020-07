Magdeburg (red) – Auf einem neuen Online-Portal bietet die EKM Tipps für Eltern und Paten sowie Nachrichten zum Taufjubiläum. Zu finden seien Ideen, um den Tauftag in der Familie zu würdigen und zu gestalten, informiert Matthias Ansorg, Leiter des Gemeindedienstes der EKM. „Auch die Taufe von Erwachsenen haben die Website-Gestalter im Blick, Informationen über die Taufe im Allgemeinen sowie kurze Impulse für das Nachdenken über die eigene Taufe“, so Ansorg. Via Registrierung sei es zudem möglich, den Tag der Taufe einzutragen. So könne der Administrator dann zum Beispiel Paten und Familienangehörige einladen und per E-Mail an die Taufe erinnern. Auch weitere Informationen wie Taufkirche, Bilder und Taufspruch können im Account hinterlegt werden.

dein-tauftag.de