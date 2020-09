Erfurt (epd) - Die kirchliche Frauenarbeit der vergangenen drei Jahrzehnte in Mitteldeutschland steht im Mittelpunkt des Collegium-Maius-Abends am 17. September, 19.30 Uhr, in Erfurt. Unter dem Titel "Ungleiche Schwestern? Perspektiven aus Frauenbiografien zwischen 1990 und 2020" werde dabei zu einer Podiumsdiskussion im Landeskirchenamt eingeladen, kündigte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Freitag in Erfurt an. Hintergrund sei ein Projekt der Frauenarbeit der Landeskirche Sachsens, mit dessen Hilfe seit 2019 versucht werde, das Engagement von Frauen im Gestaltungsprozess der deutschen Wiedervereinigung sichtbarer zu machen.

Zum Podium gehörten Frauen verschiedener Generationen, die sich zu ihren ganz persönlichen Impulsen, Gesellschaft mitzugestalten, äußern wollten. Erwartet würden die Berlinerin Romy Köhler, Esther Zeiher aus Iphofen (Nordbayern), Elke Sonntag aus Erfurt sowie Pröpstin Friederike Spengler vom Sprengel Gera-Weimar. Die Moderation des Abends habe Astrid Withulz von der Frauenarbeit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen übernommen.

Aus ihrer Sicht soll das Podium auch beleuchten, inwieweit Kirche als Impulsgeberin, Öffnerin und Hüterin eines geistigen Freiraumes Frauen inspirieren konnte und kann. "Erst durch die Auseinandersetzung mit ihren Biografien kann die teilweise sehr unterschiedliche Motivation von Frauen, sich gesellschaftlich oder politisch zu engagieren, tatsächlich nachvollzogen werden", sagte Withulz.