Berlin (epd). Eltern sollten nach Ansicht der Initiative «Schau hin!» gemeinsam mit ihren Kindern altersgerechte Nachrichten über den russischen Angriff auf die Ukraine verfolgen. Insbesondere für jüngere Kinder seien die Informationen in Nachrichtenformaten für Erwachsene nicht immer verständlich, Darstellungen von Gewalt und Krieg könnten sie ängstigen, teilte die gemeinsame Initiative vom Bundesfamilienministerium, ARD, ZDF und der Krankenkasse AOK am Donnerstag in Berlin mit.

Als geeignete Formate empfiehlt die Initiative die TV-Kindernachrichtensendungen «logo!», «neuneinhalb» und das Kinderradio «Kiraka». Auf der Internetseite www.frieden-fragen.de fänden Kinder Austausch zu Fragen von Krieg und Gewalt, hieß es.

«Schau hin!» weist außerdem darauf hin, dass die Nachrichtenlage über den Konflikt nicht an Kindern vorbeigehe. Der Ukraine-Krieg beherrsche die Medien und sozialen Netzwerke. «Auch Kinder bekommen diesen Konflikt mit.» Statt sie mit diesen Informationen allein zu lassen, sollten Eltern ihre Kinder altersgerecht über die Ereignisse aufklären.

«Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht» unterstützt Eltern nach eigenen Angaben seit 2003 dabei, ihre Kinder im Umgang mit Medien zu stärken.