„Glaube + Heimat“-Jahreskalender

In den Kirchengemeinden beginnen bereits die Planungen für 2021. Da ist der Jahreskalender mit Sonntags-bezeichnungen, Monatssprüchen und Ferienzeiten sicher ein nützlicher Helfer. In der kommenden Ausgabe liegt Ihrer Zeitung ein Exemplar bei. Solange der Vorrat reicht, können Sie weitere anfordern unter Telefon (0 36 43) 24 61-23 oder per E-Mail: buchwald@glaube-und-heimat.de. Der Verlag bittet bei Lieferung um eine Versandpauschale von 2,50 Euro.