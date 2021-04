Die mobile Kinder- und Jugendkirche aus dem Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda hat eine Ideensammlung für Grundschulen erstellt, um Kindern den Wiedereinstieg in die Schule nach einem Lockdown zu erleichtern. Die Impulse sollen als Übergangsritual dienen und sind so offen gehalten, dass sie auf die Situation vor Ort angepasst werden können.

„Das Leben in Zeiten der Krise ist mit erheblichen Einschränkungen und Belastungen verbunden. Insbesondere während der Lockdown-Phasen leiden Kinder unter dieser Situation, in der sie nur sehr eingeschränkt Kontakte zu Gleichaltrigen aufnehmen dürfen und ihnen so vieles verwehrt bleibt, was als wesentlich für ihre Bildung und Entwicklung angesehen wird“, sagt Pfarrer Martin Binder-Kienel. Nach Erfahrung der Seelsorger und Pädagoginnen sei es wichtig, dass Kinder ihre Erfahrungen aus der Zeit des Lockdowns adressieren können. Das Team der mobilen Kinder- und Jugendkirche will ermutigen und helfen, in den ersten Unterrichtsstunden des wiederaufgenommenen Präsenzbetriebes ein Ritual zu finden, um den Kindern den Übergang zu erleichtern und ihren Sorgen, Ängsten und Wünschen Raum zu geben. Die Impulse haben Titel wie „Die Corona-Rakete oder eine Fantasiereise durch den Corona-Nebel“ und „Sonne, Wolke, Regenbogen – Schönes, Schweres und ein hoffnungsvoller Ausblick“.

Die Mitarbeiter der mobilen Kinder- und Jugendkirche organisieren Veranstaltungen im Schuljahr oder in den Ferien in Kindergärten, Schulen, Horten und Einrichtungen. Alle Angebote sind kostenlos.

(red)

t1p.de/rituale