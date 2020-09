Arnstadt (red) – Nach sieben Jahren Vorbereitungszeit werden an der Emil-Petri-Schule in Arnstadt ab diesem Schuljahr erstmals 25 Elftklässler zum Abitur geführt. Während der Genehmigungsphase habe die Schule intensiv mit dem Bildungsministerium zusammengearbeitet, das Kurssystem entsprechend Thüringer Vorgaben entwickelt und zusätzlich Personal für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe akquiriert, erklärt Holger Aumann. „Nun können wir im Kurssystem Wahlfreiheit sowohl in den naturwissenschaftlichen wie auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern anbieten“, so der Schulleiter. Neben dem Abitur sind weiterhin Haupt- und Realschulabschluss am christlichen Montessori-Schulzentrum mit Gemeinschaftsschule und integrativem Förderzentrum möglich.

An der Emil-Petri-Schule in Trägerschaft des Marienstifts Arnstadt werden aktuell 635 Schüler von 89 Pädagogen unterrichtet.