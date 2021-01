Wenn Adelheid Koch aus dem Fenster guckt, dann ist sie glücklich. Dann sieht sie gleich gegenüber: „Meine Kirche – mit meinem Einheitsbaum im Kirchgarten und dem Niedersachsenpferd auf dem Kirchturm!“ Das ist das Erste, das sie fröhlich am Telefon erzählt.

Von Regina Englert

Der Anruf hat sie ein bisschen überrascht. Noch mehr wird sie hoffentlich dieser Beitrag in ihrer Kirchenzeitung überraschen, deren treue Leserin sie ist. 80 Jahre wird Adelheid Koch am 20. Januar – 80 Jahre, von denen sie 52 Jahre lang Mitglied des Kirchenvorstands ihrer Gemeinde in Urbach im Kirchenkreis Südharz war und ist.

„Sie ist immer in Bewegung, ohne unsere Frau Koch geht hier in Urbach gar nichts“, berichtet Pfarrer Thomas Ahlhelm voller Respekt.