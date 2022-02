Lange reifte die Idee, die Superintendent Hendrik Mattenklodt während einer Vorstellung von Kirchenprojekten aus England mitbrachte. "Die leitenden Angestellten aus dem Bankenviertel in London treffen sich regelmäßig zum Lunch mit der Bibel und leben eine Gemeinschaft zur Mittagszeit", erinnert er sich. "

Von Wolfgang Hesse

Jetzt wäre es der richtige Moment, solch einen Mittagstreff für Gera einmal auszuprobieren", ist Mattenklodt überzeugt. Jochen Trautmann vom Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer (AEU) und von Hause aus Steuerberater sowie Lars Hausigk, Rechtsanwalt und Präses der Kreissynode im Kirchenkreis Gera, unterstützen ihn dabei.

Die Pandemie habe den gesamten Mittelstand sehr stark belastet, erklärt der Superintendent. Das zentrale Anliegen des Treffs sei daher, Unternehmern, leitenden Angestellten und Selbstständigen, unabhängig ihrer Konfession, eine Gemeinschaft zu bieten, um "mit Körper, Herz und Seele Kraft zu tanken", wie Mattenklodt sagt.

Leitgedanke der Idee ist der Bibelvers aus Jeremia 29, Vers 7: "Suchet der Stadt Bestes". So soll neben der Vernetzung unterschiedlicher Akteure auch der Frage nachgegangen werden, wie Christen dazu beitragen können, dass es sich in Gera gut arbeiten und gut leben lässt.

Zum ersten Mittagstreff Ende Januar konnten sich die Organisatoren über 15 Gäste freuen, die den Einladungen gefolgt sind. "Ich bin sehr erfreut über die große Resonanz", freut sich Hendrik Mattenklodt. Am Anfang des Treffens stand ein kurzer geistlicher Impuls, dem sich ein Gespräch anschloss. Höhepunkt war das gemeinsame Essen.

Selbst die anderen Gäste an den Nebentischen im Restaurant hätten Interesse gezeigt – ein Fakt, den der Superintendent durchaus positiv bewertet. Das Thema Corona ließ sich im Gespräch nicht gänzlich ausschließen. Hierbei zeigte die Gruppe fast seelsorgerliche Dimensionen, stellte Hendrik Mattenklodt im Nachhinein fest. "Alle Teilnehmer hatten einen Bezug zum christlichen Glauben. In einer guten, entspannten und ernsthaften Atmosphäre hat man sich des gemeinsamen Grundes vergewissert und stärkt sich gegenseitig", so das Fazit der Initiatoren. Es solle nicht um politische Diskussionen gehen, sondern mehr um positive Impulse, welche die Teilnehmer für ihren Arbeitsalltag stärken.

Jochen Trautmann findet im Mittagstreff ein gelungenes Angebot besonders für eine Personengruppe, die in den Abendstunden ziemlich ausgebucht sei. Über den AEU ist er mit weiteren Interessenten im Gespräch, die vielleicht noch hinzukommen werden.

Fortgesetzt werden soll das Format am 25. Februar, 12.30 Uhr, im Geraer Restaurant "Aposto". Um Anmeldung per E-Mail an kirchenkreis.gera@ekmd.de wird gebeten.