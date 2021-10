Wittenberg: Die Thesen zum Greifen nah

Ab dem Reformationstag kann man die Wittenberger Schlosskirche bei einem digitalen Rundgang besichtigen. Dabei besteht die Möglichkeit, das Gotteshaus im Zustand von 1517 virtuell zu betreten und die originale Thesentür Martin Luthers anzuschauen.

Die Computeranimation wurde von einem Spezialunternehmen für Visualisierung erstellt und durch das Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt finanziell gefördert.

Premiere für den virtuellen Rundgang ist am 31. Oktober, im Anschluss an einen Festgottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm. Danach ist der digitale Kirchenführer über die Website der Schlosskirche sowie in einer mobilen Variante für Smartphones erreichbar. Sie könne über das kostenfreie WLAN in der Kirche genutzt werden.

Die Schlosskirche Wittenberg ist seit 1996 UNESCO-Weltkulturerbe.

schlosskirche-wittenberg.de