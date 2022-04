Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben 15 Bläser aus dem Gebiet der EKM den „D-Kurs für Posaunenchorleiter“ absolviert. Unter ihnen ist auch Annette Rein.

Von Annett Bohse-Sonntag

Sechsmal traf man sich in Präsenz, das letzte Mal im Februar in Schönebeck. Aber man setzte sich auch bei digitalen Treffen mit den Kursinhalten auseinander. Selbst Hausaufgaben gab es. Ein solcher D-Kurs für Posaunenchorleiter befähigt die Absolventen, eine musikalisch leitende Verantwortung für einen Posaunenchor zu übernehmen. Die Anleitung der Teilnehmer übernahmen Stefanie Schneider (Kantorin in Wolmirstedt), Frank Plewka (Landesposaunenwart im Posaunenwerk der EKM) und Carsten Miseler (Kantor in Schönebeck und Kreisposaunenwart im Kirchenkreis Egeln).