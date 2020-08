Markus Freund, der seit 2019 die Vogtlandwerkstätten in Stelzen leitet, spricht von Tatendrang, der zu spüren ist. Die meisten der 116 Menschen mit Behinderungen, die hier arbeiten, freuten sich, wieder tätig sein zu dürfen: “Das soziale Gefüge ist zurück.” Die Arbeit läuft wieder im Normalbetrieb – natürlich mit Maskenschutz und Sicherheitsabstand, wie erforderlich.

Von Simone Zeh

Als die behinderten Menschen nicht in die Werkstatt kommen durften, übernahmen Mitarbeiter die Arbeitsaufträge. So konnten langjährige Kunden und Unternehmen auch in der Corona-Zeit betreut werden. Der Neustart bringt nun einige Neuerungen mit sich. Im Montagebereich werden zum Beispiel Filtermatten für elektrische Anlagen für ein Hirschberger Unternehmen verpackt und beschriftet.