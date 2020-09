Schon äußerlich zeigen die Kirchen in Frömmstedt, Kannawurf und Hemleben Spuren des Wirkens von Jens Bechtloff. Auf ihren Dächern sind Photovoltaikanlagen installiert.

Von Heinz Noack

Damit setzte sich der Pfarrer erfolgreich gegen Bedenken und Einwände der Denkmalfachämter durch. Die Einnahmen kommen dem Erhalt der Gebäude zugute. In diesem Rahmen wurde die Sankt-Johannes-Kirche in Frömmstedt zu einer „offenen Radfahrerkirche“ mit Solarstromtankstelle für E-Bikes gestaltet. Zudem sollen hier künftig E-Autos geladen werden können. Auch der Einbau einer Mikrowindanlage im Turmhelm ist in Planung.

„Es ist ein gutes Gefühl, mit Sonne und Windenergie ökologisch unterwegs zu sein, versorgt mit der Energie vom Chef“, so der Umweltberater im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda.