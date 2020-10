Teichel (red ) - Seit Mai 2011 befindet sich die Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen der Tafel Blankenhain in Teichel im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld. Etwa 20 Familien nehmen die Hilfe am wöchentlichen Ausgabedienstag in Anspruch. Nun sind die Räumlichkeiten, die von der Stadt Teichel seit Jahren kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nach den neuen Hygienestandards renoviert worden. Durch die Initiative der ehrenamtlichen Helfer haben die Räume ein neues farbliches Gesicht, eine Grundreinigung, eine Ausbesserung des Fußbodens sowie eine Ausstattung mit neuen Regalen erfahren. Über dem Eingang zur Ausgabestelle ist zudem ein Dach angebracht worden.

Die Tafel Blankenhain gehört seit April 2019 zur Diakonie Landgut Holzdorf und ist damit Teil des Netzwerkes „Sozialkontor Johannes Falk“, zu dem auch die Tafel Weimar zählt.An den Ausgabestellen Blankenhain, Kranichfeld, Bad Berka, Teichel, Thangelstedt/ Kottendorf und Magdala werden etwas mehr als 500 Familien versorgt.

Die Blankenhainer Tafel ist zudem die Logistikzentrale für Palettenware des Landesverbandes der Thüringer Tafeln. Von hier aus werden Großspenden auf die Thüringer Tafeln verteilt.