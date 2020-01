Friedrichroda (red) – Der Verein Kirche und Tourismus lädt am 18. Januar nach Reinhardsbrunn, um an die sechs Täufer zu erinnern, die hier 1530 hingerichtet wurden. Das Gedenken beginnt um 10 Uhr mit einer Andacht im Lutherweginformationszentrum. 2025 begeht die Täuferbewegung ihr 500-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass seien fünf Themenjahre geplant, teilte Vereinsvorsitzender Christfried Boelter mit. Das jeweilige Jahresthema soll auch Schwerpunkt der Reinhardsbrunner Gespräche sein. Eröffnet werden diese mit einem Vortrag zur Thüringer Täufergeschichte am 18. Januar, 11 Uhr, von Astrid von Schlachta, der Vorsitzenden des Mennonitischen Geschichtsvereins. Am Nachmittag soll es Referate und Gespräche zum Thema „Mündig leben: Taufe – Freiwilligkeit – Religionsfreiheit“ geben.

Informationen und Anmeldung: Kirche-und-Tourismus@t-online.de