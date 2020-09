So alt wie die Hausnummer

Rekordverdächtig: Mit 105 Jahren ist Lilla Arnold eine der ältesten Leserinnen unserer Kirchenzeitung. Und auch wenn ihr Leben nicht immer leicht war – ihre Verbindung zu Gott steht fest.

Von Paul-Philipp Braun

Mitten in Meuselbach im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld steht ein Wohnhaus, wie es in der Region viele gibt. Gedeckt mit grauem Schiefer, dahinter ein kleines steiles Gärtchen, gebaut für eine Familie. Doch in diesem Haus, an dem die Nummer 105 – durch LED beleuchtet – von außen zu sehen ist, ist etwas anders. Denn nicht nur die Hausnummer ist dreistellig. Auch seine Bewohnerin durfte am 6. September ihren 105. Geburtstag feiern. Posaunenchor, Landrat und Bürgermeister gratulierten, und selbstverständlich kam auch »Glaube + Heimat« zu seiner wohl ältesten Leserin.