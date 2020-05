Erfurt/Eisenach (kna) – In der Gestalt der heiligen Elisabeth von Thüringen (1207–1231) wollen die Stadt Eisenach, das katholische Bistum Erfurt und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) die kirchengeschichtliche Bedeutung der Wartburgstadt herausstellen. Dazu unterzeichneten Oberbürgermeisterin Katja Wolf, Bischof Ulrich Neymeyr und Landesbischof Friedrich Kramer am 4. Mai in der Eisenacher Predigerkirche eine Absichtserklärung. Sie vereinbaren damit, einen dauerhaften Erinnerungsort an die heilige Elisabeth und einen touristisch attraktiven "Rosenwunderweg" aus der Stadt zur Wartburg zu schaffen.

Bereits 2021, dem Jahr der 800. Wiederkehr der Heirat der ungarischen Prinzessin Elisabeth mit dem Landgrafen Ludwig von Thüringen in der Eisenacher Georgenkirche, sind zwei ökumenische Segnungsgottesdienste für Ehejubilare geplant. Elisabeth von Thüringen wird wegen ihrer Fürsorge für Arme und Kranke weltweit verehrt.