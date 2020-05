Magdeburg (epd) – Die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt startete eine neue Online-Reihe "Du bist Politik digital". Geplant sind regelmäßige Live-streams und Podcast-Formate zu unterschiedlichen Themen aus Politik, Gesellschaft und Geschichte, wie ein Sprecher am Mittwoch in Mageburg mitteilte. Den Auftakt bildete im Facebook-Livestream ein Gespräch mit Winfried Kluth vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg über die Beschränkungen von Freiheits- und Bürgerrechten in der Corona-Krise.

Am 5. Mai um 17 Uhr steht das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren im Mittelpunkt eines Zeitzeugengespräches. Josef Schwenke, Jahrgang 1931, berichtet über seine Flucht aus dem schlesischen Strehlen, heute Strelezin in Polen, über das Ende des Krieges sowie den Neubeginn nach 1945. Weitere Veranstaltungen thematisieren unter anderem die Auseinandersetzung um die "Corona-Bonds", die Nazi-Diktatur und das Vichy-Regime, das neue "Ostbewusstsein" und das Phänomen "Rechte Egoshooter. Von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat". Der Direktor der Landeszentrale, Maik Reichel, sagte, der Bedarf nach einem fundierten Gespräch sei groß. Deshalb gebe es nun die Angebote im Internet.