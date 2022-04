Erfurt (epd) - Der Berliner Künstler Philipp Geist hat für die Evangelische Augustinerkirche eine Lichtinstallation als Zeichen für die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine geschaffen. Von Mittwoch an und noch bis einschließlich Karsamstag sei die Licht- und Klanginstallation täglich zwischen 20.30 und 22 Uhr in der Kirche zu sehen, sagte Augustinerpfarrer Bernd S. Prigge am Montag in Erfurt. Die Lichtinstallation biete einen Rahmen für das tägliche Friedensgebet um jeweils 21 Uhr, unter anderem mit dem ukrainischen Pfarrer Yaroslav Sadovyy.

„Wir wissen gar nicht so recht, wohin mit unserem Schmerz, unserem Mitleid mit den Kriegsopfern und unserer Verzweiflung angesichts der politischen Lage“, sagte Augustinerpfarrer Prigge. Philipp Geist gelinge es mit seiner Installation, diese Gefühle künstlerisch aufzunehmen, aber auch den Wunsch nach Frieden zu verstärken.

Bei der Installation bis Karsamstag würden zudem Spenden für den Einsatz der Diakonie-Katastrophenhilfe in der Ukraine gesammelt, sagte Prigge. Im Augustinerkloster selbst seien mehrere ukrainische Flüchtlingsfamilien untergebracht, die von den Mitarbeitenden unterstützt werden.

Philipp Geist arbeitet weltweit als Künstler mit Projektionen, Lichtinstallationen, Fotografie und Malerei. In seinen Projekten verschmelzen Raum, Ton und bewegte Bilder. Dabei verwandelt Geist Räume und Gebäude in bewegte, malerische Lichtskulpturen. In der Augustinerkirche fanden in den vergangenen zwei Jahren bereits andere Lichtinstallationen statt, die in der Advents- und Weihnachtszeit ein großes Publikum fanden.