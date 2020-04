Saalburg (red) - Unter dem Motto "Ostern im Kasten" möchte Anne Boelter, Pfarrerin im Kirchspiel Saalburg-Ebersdorf im Kirchenkreis Schleiz, das Osterlicht auch in der Corona-Krise zu den Menschen nach Hause bringen. Dafür hat sie in eine Kreativaktion gestartet. Gemeinsam mit einem 25-köpfigen Team hat sie 850 Osterkerzen gefertigt. Diese sollen zusammen mit einem Osterbrief in den Gemeinden im Kirchspiel verteilt werden.