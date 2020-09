Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, dass sich eine Kultur des Versöhnens und Vergebens breit macht, erklärte Superintendent Andreas Piontek, der seit 21 Jahren an der Spitze des Kirchenkreises Mühlhausen steht. Diese hatte sich zu ihrer fünften Legislatur während eines Wahl-Marathons konstituiert.

Mit dem Bibelspruch für den September schwor der Superintendent die gewählten, entsandten und hinzu berufenen Synodalen auch vor dem Hintergrund der in vielen Ecken der Welt sowie hier vor der Haustür schwelender Konflikte auf ein christliches Miteinander ein.

Als Präses ist Jens Ritter (Niederorschel) nach sechseinhalb Jahren in seinem Amt bestätigt worden. Olaf Beykirch (Rüdigershagen) wur-de erster Stellvertreter und Susann Biehl (Mühlhausen) zweite Stellvertreterin. Die 45 Synodalen wählten Klemens Müller (Großvargula) und Matthias Cyrus (Großengottern) zu Stellvertretern des Superintendenten. Darüber hinaus ist Jens Ritter als ordentliches Mitglied der dritten Landessynode gewählt worden.

Die Tagung fand wegen der Corona-Pandamie in der Aula des Evangelischen Schulzentrums statt. Gäste sandten schriftliche Grußworte. So auch Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Der persönliche Kontakt, das Reden, Zuhören, Diskutieren sowie Anteil nehmen von Angesicht zu Angesicht würde den Menschen in diesen Monaten am meisten fehlen. „In den Kirchen der Region war während des Lockdowns zu erleben, dass die Ausnahmesituation neue Begegnungsmöglichkeiten eröffnet hat“, so Bruns. Man habe sogar Menschen erreicht, die den Weg in die Kirchen sonst kaum mehr finden.

Reiner Schmalzl