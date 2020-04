Roßdorf (red) – Eine „Jukebox der Hoffnung“ gibt es auf der Internetseite des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach. Stephanie Reinhardt, Pfarrerin im Pfarramt Roßdorf-Wernshausen, stellt jeden Tag einen Podcast mit einem Impuls sowie einem „Kraftquellen-Lied“ ein. Die Idee kam ihr bei der Frage, was sie durch die Corona-Krise trägt. „Mich trägt die Musik. Ich habe daraufhin ›Zeichen der Liebe‹ eingesungen mit der Bitte, dass mir Gemeindeglieder die Lieder zukommen lassen, die sie in dieser Zeit tragen", so die Pfarrerin. Die Liedwünsche singe sie dann ein. "So können wir über die Musik verbunden sein“, sagt die Pfarrerin.

8 kkbasa.de