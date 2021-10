An sieben unterschiedlichen Standorten der Evangelischen Stiftung Neinstedt zeigten beim "Großes Fest der kleinen Kunst" Ende September regionale Künstler ihr Können.

Sie kommen aus den Bereichen Musik, Tanz, Theater und Kabarett und waren eingeladen, in Neinstedt und an ausgesuchten Außenstandorten der Evangelischen Stiftung aufzutreten.

Die Stiftung wollte mit dieser Veranstaltung Bewohnern, Mitarbeitenden sowie Angehörigen Freude und Hoffnung angesichts der Einschränkungen in den letzten anderthalb Jahren schenken. Zudem wurden mit diesem Fest regionale Kulturschaffende unterstützt, die pandemiebedingt keine Einnahmen hatten.

Das Fest begann zeitgleich in Neinstedt, Quedlinburg, Blankenburg, Wernigerode sowie in Etingen im Bördekreis. Der Pädagogisch-Diakonische Vorstand der Stiftung, Hans Jaekel freut sich: „Es ist wunderbar, dass wir uns endlich wieder einmal in großer Runde treffen können. Wir feiern, sehen neue Leute und genießen das, was Künstler uns zu bieten haben. Wir möchten ein Fest feiern, dass uns wieder näher zusammenbringt. Wir wollen spüren, dass wir zusammengehören.“

Christa Wetzel, Bewohnerin der Stiftung berichtet: „Ich bin extra mit dem Zug nach Quedlinburg gefahren. Hier gab es Volksmusik. Die mag ich sehr.“ Andere zogen das Puppentheater an der Lindenhofskirche vor oder hörten Rockmusik in Wernigerode. Die Bandbreite war mit 21 unterschiedlichen Auftritten sehr weit gefächert.

„In den Jahren 2020 und 2021 gab es kein Jahresfest. Mit dem Fest der kleinen Kunst holen wir das ein wenig nach. Mit diesem Fest spenden wir allen Beteiligten Freude,“ erläutert Hans Jaekel.

Die Kulturschaffenden sind ausschließlich auf Plätzen der Evangelischen Stiftung Neinstedt aufgetreten. Die gesamte Organisation für das Fest der kleinen Kunst lag in der Verantwortung der Evangelischen Stiftung Neinstedt.