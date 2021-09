Große Feier zur 1000-jährigen Weihe

Dom zu Merseburg: Drei Tage lang bietet die Stadt an der Saale ihren Besuchern am ersten Oktoberwochenende ein vollgepacktes Programm. Hier einige Auszüge:

Von Andrea Hamann

Am 1. Oktober 1021 wurde der Merseburger Dom im Beisein von Kaiser Heinrich II. und seiner Frau Kunigunde geweiht. In diesem Jahr jährt sich dieses Ereignis zum 1000. Mal. Drei Tage lang wird die Domstadt das historische Datum trotz der Corona-Pandemie gebührend feiern. „Der Merseburger Dom ist schließlich für unsere Stadt das Aushängeschild“, so Bürgermeister Jens Bühlingen während einer Pressekonferenz.

Auf dem Domplatz, im Dom, im Schlossinnenhof, im Südpark, auf dem Markt, im Innenhof der Hochschule und im Schlossgarten wird ein vielseitiges Programm präsentiert.