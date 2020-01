Ehrenamt: Die 28-jährige Valentina Hechelmann gehört dem neugewählten Gemeindekirchenrat der Erfurter Predigergemeinde an. Der Glaube war für sie nie eine einfache Sache, ihr Engagement in der Kirche schon.

Von Paul-Philipp Braun

"Ich weiß, wenn ich gebraucht werde, dann helfe ich eben“, sagt Valentina Hechelmann, während sie im dicken Mantel und mit feinen Lederhandschuhen vor der Predigerkirche steht. Valentina Hechelmann ist eine Frau, die im Leben gut angekommen scheint. Mit 28 Jahren leitet sie die Marketing-abteilung eines Unternehmens in der Erfurter Innenstadt. Sie studierte Erziehungs- und Religionswissenschaft in Hamburg und in Erfurt, ist Mutter zweier Töchter und baut zusammen mit ihrem Mann gerade am eigenen Haus.