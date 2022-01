Bad Blankenburg (red) – Zum Eintritt in den Ruhestand wird Oberpfarrer Andreas Kämpf in einem Gottesdienst in der Bad Blankenburger St. Nikolaikirche am 30. Januar, 14 Uhr, mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie gewürdigt. Verliehen wird ihm die Auszeichnung von Regionalbischöfin Friederike Spengler. Kämpf, der viele Jahre im Arbeitskreis Geistliches Leben in der Region Saalfeld wirkte, war auch stellvertretender Superintendent im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld. Über 25 Jahre hat er die geistliche Arbeit in den Einrichtungen der Diakonie unterstützt. Auch religionspädagogische Aktivitäten hat er begleitet, so im Integrativen Kindergarten oder der Fürstin-Anna-Luisen-Schule, wo er seit 2011 den Vorsitz der Förderstiftung innehatte.

Das Goldene Kronenkreuz ist ein Dankeszeichen der Diakonie Deutschland, das zumeist nach 25-jähriger ehren- oder hauptamtlicher Mitarbeit verliehen wird.