Gotha (red) - Ursprünglich sollte es am vergangenen Sonntag einen "Wortspiel-Gottesdienst“ in Gotha geben. Doch das Coronavirus machte den Organisatoren der beliebten Predigtreihe einen Strich durch die Rechnung. „Wir hatten die Wahl, absagen oder das Format coronatauglich machen“, so Friedemann Witting, Superintendent im Kirchenkreis. Das Ergebnis: Ein „Vier-Viertel-Gottesdienst“, an dem je 30 Gläubige teilnahmen. Im Dreiviertelstunden-Takt gab es in der Margarethenkirche Musik von Liedermacher Gerhard Schöne, Organist Jens Goldhardt und Keimzeit-Saxofonist Ralph Benschu. Die Predigt hielt Landesbischof Friedrich Kramer. „Die Musiker haben sich angesichts dünner Auftragslage über unsere Anfrage gefreut“, sagt Witting. Der Gottesdienst ist via Youtube abrufbar.

