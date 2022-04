Es geht um die Trampeli-Orgel der St. Kilians Kirche in Gröst, ein im Originalzu-stand von 1806 erhaltenes und von der Fachwelt hochgepriesenes Instrument aus der berühmten Silbermann-Tradition. Nicht zuletzt hatten Kapazitäten wie der Gewandhausorganist Michael Schönheit oder Dr. Holger Brülls, von der oberen Denkmalbehörde, die mit ihrer Begeisterung dazu beigetragen, dass Mitglieder des Fördervereins und des Gemeindekirchenrates jahrelange Ener-gie auf dieses spezielle Projekt bündeln konnten. Nun endlich war es so weit, dass mit den konkreten Arbeiten begonnen werden konnte, und man hatte beschlossen, die Freude darüber sowie auch den Dank an alle Spender mit einem Fest zum Ausdruck zu bringen. Schließlich waren benötigte Summen genannt worden, die fern der Vorstellung jedes Normalverdieners waren. Zwar hatten ansehnliche Straßensammlungen eine große Identifikation der Dorfbe-völkerung mit ihrer außergewöhnlichen Orgel gezeigt, wer aber die wirklich ausschlaggebenden Spender waren, verrät nun ein vor der Kirche ange-brachtes Banner. Hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit steckten allein im Aufspüren und Anwerbung möglicher Großspender. Und auch die waren zum Teil erschienen, als zum großen Fest mit Andacht, Fachvortrag, Grußworten und Bewirtung in die Kirche geladen wurde. Die Show wurde ihnen nur von einem freundlichen Hund gestohlen, der seiner Herrin heimlich in die Kirche gefolgt war und sich als Nasenwesen unbeeindruckt von Gruß- und anderen Worten durch die Geruchslandschaften treiben ließ. Auch während des gro-ßen Schmausens war der Gast noch wohlgelitten, sollte aber wegen seines Übergewichts bitte nicht bewirtet, sondern nur liebkost werden, was auch reichlich geschah.

Gröst, 11.April 2022

Wolfgang Rüb