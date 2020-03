EKM: Übertragung von Gottesdiensten

Magdeburg (epd) – Die Gottesdienste aus dem Magdeburger Dom werden vorerst ohne Gemeinde aufgezeichnet und im Internet übertragen. Die leitenden Pfarrer der Domgemeinde, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, und Domprediger Jörg Uhle-Wettler, wollen damit "ein Signal der Zuversicht ins Land senden".

Sonntags werde der Offene Kanal Magdeburg den Gottesdienst ab 10 Uhr in seinem Programm im Magdeburger Kabelnetz sowie per Live-Stream unter ok-magdeburg.de übertragen. Zudem steht der Gottesdienst auf Abruf in der Mediathek beziehungsweise im Youtube-Kanal des Offenen Kanals zur Verfügung. "Dieser Dienst wird, so es Not tut, über das Osterfest hinaus angeboten", kündigte Domprediger Uhle-Wettler an. Domkantor Barry Jordan werde jeweils die Lieder an der Orgel spielen, die Predigten werden wechselseitig gestaltet.

Die Landeskirche verweist zudem auf weitere Alternativen zu Gottesdiensten vor Ort. Die Onlinekirche der EKM biete zweimal in der Woche kurze Andachten mit Bischof Kramer auf ihrer Facebook-Seite. Geplant sei auch, an den kommenden Sonntagen bis Ostern interaktive Live-Online-Gottesdienste zu feiern. Gebetsanliegen können in einer sogenannten Wortwolke hinterlegt und in die Fürbitten mit aufgenommen werden, heißt es.

onlinekirche.net