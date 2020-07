Neufrankenroda (red) – Auf dem Hof der Familienkommunität Siloah in Neufrankenroda im Kirchenkreis Gotha entsteht seit Ende letzten Jahres ein neues Gebäude. Nun konnte Richtfest gefeiert werden. Im "Dreiklang-Haus" sollen zwei große Wohnungen für die Wohngemeinschaften der Jahresteams sowie ein Hofladen und ein Restaurant eingerichtet werden. Auch Verwaltungs- und Gesprächsräume sollen hier Platz finden, wie die Kommunität mitteilte. Der alte Kaminkeller des Gutsverwalterhauses, das an der Stelle des Neubaus zuvor stand, wurde erhalten und in den Neubau integriert. Die Kommunität hofft, das Bauprojekt 2021 abschließen zu können. Dann werden die vorläufigen Büroräume, bei deren Ausbau auch der Kirchenkreis finanziell unterstützt hat, frei für eine neue Nutzung als Gruppenräume oder Gästezimmer.

Seit 28 Jahren leben von September bis August des Folgejahres bis zu zehn Jugendliche als Gemeinschaft auf Zeit in der Kommunität mit.