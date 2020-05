Florian Zobel ist neuer Pfarrer in Großtöpfer. Der 29-Jährige ist für 36 Dörfer im südlichen Eichsfeld zuständig. Gesehen hat er seine Gemeinde-mitglieder noch nicht. Und doch kennen sie sich schon.

Von Reiner Schmalzl

Ich sehe zwar katholisch aus, bin aber trotzdem der evangelische Pfarrer“, betont und grüßt Florian Zobel per Videobotschaft aus dem Pfarrgarten in Großtöpfer. Weil er erkannt werden möchte, trägt der 29-Jährige gern auch im Alltag das eher bei katholischen Priestern verbreitete schwarze Hemd mit Stehkragen und dunklem Anzug. Und in dem von Katholiken geprägten Umfeld des Eichsfeldes scheint der würdevoll anmutende Auftritt des neuen evangelischen Seelsorgers durchaus willkommen.