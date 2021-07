Im Magdeburger Stadtbild ist er schon weithin sichtbar: der Turm des Neubauprojektes Luisencarré an der Erzbergerstraße. "Lange Luise" wird er bereits von den Menschen genannt. Noch sind die Bauarbeiten für die 132 Wohnungen im neuen Carré in vollem Gange. Wie das nachbarschaftliche Miteinander hier einmal aussehen kann, das plant der Bauherr, die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft MWG, schon seit vielen Monaten – in Kooperation mit den Pfeifferschen Stiftungen. Ein professionelles Quartiersmanagement soll Räume und Möglichkeiten für starke soziale Strukturen vor Ort schaffen, Mieter aller Generationen zusammenbringen und damit auch einer möglichen Vereinsamung Älterer entgegenwirken.

Ihre Pläne haben MWG und Pfeiffersche Stiftungen nun schriftlich besiegelt.