Die Farbe ist noch frisch

Goldene Ranken: Bald soll der Chorraum der Kindelbrücker St.-Ulrich-Kirche in neuem Glanz erstrahlen. Die ersten Fortschritte möchte der Gemeindekirchenrat trotz Pandemie gerne allen Bürgern zeigen. Die Frage ist nur: Wie?

Von Heinz Noack

Der Anfang ist gemacht in St. Ulrich in Kindelbrück. Nach der baulichen Instandsetzung des Gewölbes haben die Restauratoren an zwei Probeachsen gezeigt, wie der Chorraum früher aussah und künftig wieder aussehen wird. Hoch oben zieren prächtige, goldfarbene Akanthusranken den Ansatz der Zellengewölbe. Alles erstrahlt in frischen Farben. Die Gemälde in den Gewölben und auch die Ausmalung des Triumphbogens sollen gesichert und aufgefrischt werden.