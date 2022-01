Das Wohnstift auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienser-Klosters in Donndorf ist nicht nur idyllisch gelegen. Christliche Alltagsroutinen sind den Bewohnern hier wichtig.

Von Heinz Noack

Wie von einem Aussichtsturm liegt einem in der oberen Etage des Wohnstift Kloster Donndorf das Unstruttal zu Füßen. Hier am „Platz zur schönen Aussicht“, einem hinter Glas geschützten Bereich, kann man Klosterpark und Eingangsbereich einsehen und über Donndorf hinaus weit ins Land schauen, das Auge über Dörfer und Städte wandern lassen. Die Einrichtung, ein Neubau aus dem Jahr 2006, hat in dem weitläufigen Areal des ehemaligen Zisterzienser-Klosters in dem kleinen Ortsteil von Roßleben-Wiehe seinen Platz gefunden.