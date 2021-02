Bauhaus Museum wird ausgezeichnet

Dessau (red) – Das Bauhaus Museum Dessau ist Museum des Jahres 2020. Die Ausstellung rücke die Lehr- und Lerntätigkeit in den Mittelpunkt, statt lediglich den Bauhaus-Mythos zu bedienen, hieß es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung wird vom Internationalen Kunstkritikerverband jährlich vergeben. In der Vergangenheit erhielten den Titel unter anderem das Folkwang Museum in Essen oder das Städel Museum in Frankfurt am Main. Das Dessauer Museum öffnete anlässlich des 100. Gründungsjubiläums des Bauhauses im Jahr 2019 seine Pforten. Bis dahin war die Sammlung im Bauhausgebäude, welches zwischen Dezember 1926 und Oktober 1932 Domizil der Hochschule für Gestaltung war, präsentiert worden.