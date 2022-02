Meuterei und Zuflucht" – diesen Namen zwischen Rebellion und schützender Geborgenheit hat sich Anne Veit für ihr Projekt ausgedacht, das Aktivismus und Spiritualität miteinander verbinden will.

Von Elke Lier

Im rheinland-pfälzischen Neuwied geboren und aufgewachsen, gehört die Lehrerin zu den 18 christlichen Multiplikatoren, die nach einem einjährigen Ausbildungsprogramm der Werkstatt Ökonomie beginnen, ihre Projekte umzusetzen.

„Ich muss mal weg“, hat sie sich nach dem Studium in Mainz gesagt und ist in den Osten, nach Thüringen gegangen. Ihr Referendariat absolvierte sie am Zabelgymnasium in Gera und ist seit 2012 Lehrerin an der Elstertalschule in Greiz für Deutsch, Chemie, Evangelische Religion und Ethik.