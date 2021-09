Mit einem „Festival der Sprache“ soll in Eisenach an die Bibelübersetzung durch Martin Luther vor 500 Jahren erinnert werden. Es sei Teil des Thüringer Themenjahres „Welt übersetzen“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) am Montag in Eisenach. Sie wolle dafür auf die im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 entstandenen Kooperationen innerhalb der Stadt setzen und das Anliegen vor allem in die Breite der Gesellschaft tragen, so Wolf weiter.

Ausgehend vom Jubiläum, sollen aktuelle Fragestellungen wie die Verständigung über Generationen, Gruppen, Nationalitäten, Religionen, Sprachen und Zeiten hinweg oder die Sprache im Zeitalter von Twitter in den Blick genommen werden. Ein Highlight sei die Zusammenarbeit für verschiedene Projekte innerhalb des Themenjahres mit der Kunstakademie Münster sowie der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle, hieß es vom Projektverantwortlichen der Stadt Eisenach, Reinhold Brunner. Der Start für das Themenjahr wird am 31. Oktober ein Festgottesdienst auf der Wartburg sein.

Bereits im September ist in Wittenberg eine Ausstellung und Aktionswoche anlässlich des 500. Jubiläums der Bibel-Übersetzungsarbeit Luthers geplant. Die Bremer Künstlerin und Lehrerin Antje Huse stellt ihre kalligrafisch angefertigte Abschrift des Neuen Testaments in der Stadtkirche aus. Ihre Ausstellung beinhaltet die 27 Bücher des Neuen Testaments. Diese sind einzeln und in verschiedenen historischen Schriften der Schriftgeschichte abgeschrieben. Die Abschrift ist einzigartig in Deutschland und wird in Wittenberg erstmals ausgestellt.

Begleitend dazu wird Antje Huse während der Aktionswoche über die Entwicklung der Schrift berichten und Workshops an Schulen – insbesondere im Religions- und Kunstunterricht – durchführen. Auch die „Wycliff-Bibelübersetzer“, Mitarbeiter der weltweit größten internationale Bibelübersetzungsgesellschaft, werden zahlreiche Veranstaltungen anbieten.

(epd/red)



