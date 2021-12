Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.

Lukas 21, Vers 28

Der kleine Oskar sitzt, tief versunken über einem Buch, im Kinderzimmer. Blättert Seite für Seite in seinem Lieblingsbuch vorsichtig um, wie ein Kind das so macht, mit 18 Monaten. Doch wenn Papa das Kinderzimmer betritt, ist alles vergessen. Das Buch lässt er schlagartig fallen, rappelt sich auf mit seinen noch etwas wackeligen Beinen und stürmt los. Er hebt seine kleinen Arme in die Höhe und läuft, so schnell er kann, zur Tür, wo der Papa mit ausgestreckten Armen wartet. Und während Oskar rennt, stolpert er. Erst über den Kuschelhasen, dann über die Bausteine. Und wenn der Papa nicht aufmerksam genug gewesen wäre, am Ende auch noch über seine eigene Mütze, die im Türeingang liegt.

Aber all das beirrt Oskar nicht. Er rappelt sich immer wieder auf, unendlich glücklich, seinem Ziel entgegen: dem Papa in die Arme fallen. Während der Papa leise die Augen rollt, weil der kleine Mann immer noch so oft durch die Welt stolpert, scheint dies ein Kleinkind-Phänomen zu sein. Kleine Kinder vergessen alles um sich herum, wenn sie etwas ins Visier nehmen. Kaum können sie laufen, entdecken sie so Stück für Stück die Welt. Erst ihr Kinderzimmer, Regal um Regal, Spielzeug für Spielzeug. Dann Mamas Küchenschränke und all die Töpfe, die so schön Krach machen.

Von Tag zu Tag lernen die kleinen Weltentdecker mehr kennen. Von ihrer Umwelt, aber auch von sich selbst. Das Bemerkenswerteste daran: Sie stellen sich völlig angstfrei dieser Welt. Ohne Zurückhaltung, dafür mit großer Neugier – dem entgegen, was sie erwartet.

Das ist es, was ich unter Erlösung verstehe – frei zu sein von Angst! Ohne Angst leben – ganz gleich, wie berechtigt sie auch sein mag, gerade auch in dieser Zeit. Ohne Angst leben – das heißt, froh und erwartungsvoll auf das zugehen, was mir entgegenkommt.

Denn, was an der Tür auf mich wartet, das werde ich nur sehen, wenn ich meinen Kopf hebe und aufsehe, aus meiner eigenen Gefangenheit, und loslaufe wie ein kleines Kind. Befreit und erlöst.

Kathrin Käss, Pfarrerin in Querfurt