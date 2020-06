Frankfurt a. M. (epd) – Der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mitfinanzierte christliche Youtube-Kanal «Jana» wird eingestellt. Grund seien finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit. Das GEP hatte den Kanal gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) im Auftrag der EKD verantwortet. Die EKD hatte nie Zahlen darüber veröffentlicht, was der Kanal kostet. Seit dem Start 2018 sind 185 Videos produziert worden; über 22 000 Nutzer haben den Kanal abonniert. Die Videos bleiben online abrufbar. Das Gesicht des Kanals, die 22-jährige Medizinstudentin Jana Highholder, hatte mit dem Kanal dazu beigetragen, dass das Online-Netzwerk christlicher Influencer "yeet" gegründet wurde. 2019 hatte es eine kircheninterne Debatte über «Jana» gegeben. Highholder hatte in einem Video ein konservatives Familienbild vertreten und war dafür kritisiert worden. Berichtet