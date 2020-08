Die Statistik ist eindeutig: Die Welt ist ungerecht. Was bedeutet das für uns Christen? Warum kann Gott nicht dafür sorgen, dass es allen Menschen gleich gut geht? Und was sagt die Bibel dazu?

Von Christian Kopp

In den Kinderbüchern von Astrid Lindgren über den sehr besonderen kleinen Jungen Michel aus Lönneberga in Schweden ist die tiefe Sehnsucht Michels nach Gerechtigkeit eines der Leitmotive für seine zahllosen »Streiche«. Für Michel (und für Astrid Lindgren) muss es gerecht zugehen in der Welt. Geht es aber nicht. Und so streitet Michel mit seinem – aus seiner Sicht – starrköpfigen Vater für seine Rechte und für die Rechte vieler anderer in Lönneberga.