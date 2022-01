Weniger ist mehr, sagt man. Minimalismus und Downsizing (Verkleinerung) sind seit der Finanzkrise gefragt. Der Trend gipfelt für manche im Umzug in ein sogenanntes Tiny House, ein Zuhause auf höchstens 45 Quadratmetern. Auch Christen wagen den Schritt.

Von Julia Bernhard

Über Peter Lustigs Haus fliegen Flugzeuge. Das ist laut. Das hält er nicht aus. Er will Ruhe in der Abgeschiedenheit, selbstbestimmt leben. Und so zieht die Hauptfigur der Kindersendung „Löwenzahn“ schon in der ersten Folge mitsamt Standuhr und Badewanne in einen blauen Bauwagen, den er in einem Schrebergarten parkt. Fortan ist das mobile Eigenheim das Wahrzeichen der Sendung – neben Peter Lustigs Latzhose natürlich.