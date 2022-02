Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.

Hebräer 3, Vers 15



Das menschliche Herz ist ein beeindruckendes Organ. Aus medizinischer Sicht ist es ein 300 Gramm schwerer Hohlmuskel von der Größe einer Faust. Im gesunden Zustand schlägt es etwa sechzig bis achtzigmal in der Minute, was etwa 100 800 Schlägen pro Tag entspricht. Dabei pumpt es täglich um die 8000 Liter Blut durch unseren Körper. Unser Herz ist aber auch ein gefährdetes Organ. Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung oder Herzmuskelentzündung können ihm schwer zu schaffen machen, ja lebensbedrohlich werden. Der Schreiber des Hebräerbriefes sieht aber noch eine andere Gefahr für unser Herz.

Für ihn ist das Herz der Bereich des Menschen, wo er für Gott ansprechbar ist und wo die Entscheidungen fürs Leben fallen. Wenn das Herz verstockt oder verhärtet wird, dann ist es nicht mehr erreichbar für das Reden Gottes. Dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Manche haben im Leben viel Schweres einstecken müssen und können das mit dem Glauben an einen liebenden Gott nicht zusammenbringen. Andere sind von der Kirche Enttäuschte. Wieder andere können in der Bibel zwar ein Werk der Weltliteratur sehen, halten ihre Botschaft in unserer modernen Zeit aber für überholt.

Doch Achtung! Nicht unsere Erfahrungen und Erlebnisse und auch nicht die Umstände können unser Herz verstocken oder verhärten. Wir selbst sind es – so jedenfalls sieht es der Schreiber des Hebräerbriefes. Um das deutlich zu machen, greift der Briefschreiber auf ein Zitat aus Psalm 95 zurück. Dieses wiederum erinnert an die Wüstenwanderung des Gottesvolkes, als es in der Wüste kein Wasser fand. Statt Gott zu vertrauen, richtete sich der Zorn gegen Mose und damit letztlich gegen Gott.

Das Wasserproblem war zwar ein echtes Problem, aber ein „Herzproblem“ hätte daraus nicht werden müssen. Die Wahl zwischen Vertrauen und Verbitterung war gegeben. Diese Wahl hat auch unser Herz immer wieder. Deshalb rät nicht nur der Kardiologe, sondern auch Gottes Wort: „Achten Sie gut auf Ihr Herz!“

Inspektor Thomas Käßner, Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt, Dessau