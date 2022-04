Der rheinische Präses Thorsten Latzel ist neuer Sportbeauftragter der EKD. Der 51-Jährige wird damit Nachfolger des hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung. Sport habe «eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung: für Bildung, für Integration, für sozialen Zusammenhalt, für das Lernen von Fairness, Teamfähigkeit und Freude an eigener Leistung», so Latzel. Zugleich stellten sich aber auch viele ethische Fragen, sagte der rheinische Präses. Er verwies auf Themen wie Kommerzialisierung, Doping, Gewalt, politische Instrumentalisierung und Menschenrechtsverletzungen bei sportlichen Großereignissen.

Nach den Worten der badischen Landesbischöfin Heike Springhart ist die Kirche „immer ein Sanierungsfall“. Sie müsse sich stets fragen, ob sie noch auf stabilem Grund steht. „Wir sind aber kein marodes Gebilde“, so die 47-Jährige. Mit Blick auf sinkende Mitgliederzahlen müsse man lernen, „mit weniger Mitteln zu haushalten“ oder andere Einnahmequellen zu erschließen, so Springhart. Ihr sei es wichtig, nicht nur auf das Schrumpfen zu schauen. "Ich kenne die Zahlen und bin Realistin. Die Strahlkraft des Evangeliums ist davon aber unabhängig.“

Sänger Michael Patrick Kelly bringt am 26. April eine besondere Friedensglocke nach Dresden. Bis zum 8. Mai wird sie im Hauptraum der Frauenkirche zu sehen sein. Die sogenannte #Peace-Bell ist aus Kriegsschrott gefertigt. Auf den Konzerten von Michael Patrick Kelly läutet sie stets eine Schweigeminute für den Frieden ein – so zuletzt beim Solidaritätskonzert für die Ukraine in Berlin. »In einer Welt voller Aufruhr und Krieg warnt uns die Friedensglocke, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen«, erklärt der Künstler.

Bischöfin Beate Hofmann hat dazu aufgerufen, den Dialog zu Menschen aus Russland und der orthodoxen Kirche nicht abreißen zu lassen. Es gelte, alle Wege zu nutzen, «um zu zeigen, dass wir diesen Krieg nicht wollen, dass wir aber eine andere Sicht auf die Dinge haben als Putin. All das dient dazu, die Brücken aufrechtzuerhalten», sagte die leitende Geistliche der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW).