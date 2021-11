Die 17-jährige Teresa Windschall ist das neue Christkind des Nürnberger Christkindlesmarkts, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland gehört. Sie folgt auf Benigna Munsi. Pandemiebedingt soll das neue Nürnberger Christkind erstmals zur Eröffnung des Christkindlesmarkts seinen Prolog nicht vom Balkon der Frauenkirche sprechen. Er wird stattdessen im TV übertragen. Das Nürnberger Christkind gibt es seit 1969. Windschall besucht das Gymnasium der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg.

CDU-Politiker Thomas de Maizière, wünscht sich von seiner Kirche eine laute Stimme zu wichtigen Themen. «Zu Corona, zum Anfang und Ende des Lebens, zu Krieg und Frieden, zu Grundfragen der Gerechtigkeit, zu Schöpfung und Klima – da würde ich mir eine Sprache und eine Qualität der Aussage wünschen, die sich unterscheidet von den vielen anderen, die sich auch äußern.» , sagte der neue Präsident des Kirchentags dem bayerischen «Sonntagsblatt».

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja wird mit dem Lothar-Kreyssig-Friedenspreis 2021 geehrt. Die Auszeichnung wird in Abwesenheit der Politikerin am 13. November in der Magdeburger Johanniskirche verliehen. Die Laudatio hält die „Zeit“-Journalistin und Autorin Alice Bota, die Tichanowskaja in dem Buch „Die Frauen von Belarus“ würdigt. Die Preisträgerin werde eine Videobotschaft senden, hieß es. Alle zwei Jahre wird der Preis an Personen oder Gruppen vergeben, die sich um Versöhnung verdient gemacht haben.

Zehn Jahre nach Enttarnung der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ist aus der Sicht des Jenaer Soziologen Matthias Quent die Aufarbeitung des NSU-Komplexes noch lange nicht abgeschlossen. Es existierten weiter große Lücken im Verständnis über das Vorgehen und über das Unterstützer-Milieu der aus Jena stammenden Terroristen. Der „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) ermordete zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin. Ihm werden zudem 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle zur Last gelegt.