Mit 100 Jahren ging Lisel Heise als wohl älteste Stadträtin der Welt in die Politik, um für ihre nordpfälzische Heimatstadt Kirchheimbolanden ein Freibad zurückzubekommen – jetzt kehrt sie ihrem Amt nach einem Jahr den Rücken. Ihr «Werkzeug» – Augen, Ohren und die grauen Zellen seien nicht mehr voll leistungsfähig, so Heise. Die ehemalige Lehrerin und engagierte Protestantin war bei der rheinland-pfälzischen Kommunalwahl 2019 auf Listenplatz eins der Wählergruppe «Wir für Kibo» in den Stadtrat der 8000-Einwohnerstadt gewählt worden.

Für Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche ist Urlaub „systemrelevant“. Im Urlaub könne man etwas von der Fülle des Lebens erfahren, die auch die Bibel verheiße, sagte er kürzlich in Zinnowitz auf der Ostseeinsel Usedom. „Es ist eine extrem harte Zeit gewesen“, räumte er im Blick auf die Einschnitte des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise ein. Die aus der Not geborenen Freiluftgottesdienste auf Usedom sollen zunächst beibehalten werden, weil es in den Kirchengebäuden aufgrund der Hygienebestimmungen und des Mindestabstands zu wenig Platz gibt.

Die Oldenburger Pastorin Andrea Schneider ist mit dem Menno-Simons-Predigtpreis geehrt worden. Ausgezeichnet werde ihre Predigt über das Jesuswort «Ihr seid das Salz der Erde», die sie im Juni 2019 auf der Bundesgartenschau in Heilbronn gehalten hatte, teilte die Arbeitsstelle für Theologie der Friedenskirchen mit. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. Schneider ist seit 1997 Pastorin im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Benannt ist der Preis nach dem Theologen Menno Simons, dem Namensgeber der Mennoniten.

Als Reaktion auf die Corona-Krise wünscht sich Heiner Wilmer, Bischof in Hildesheim, eine «spirituelle Revolution». Erst wenn «wir uns eingestehen, wie radikal sich die Welt verändert hat, werden wir eine radikale Veränderung unserer Kirche wagen», schrieb Wilmer in der "Zeit". Europa verändere sich in Glaubensfragen so dramatisch wie seit tausend Jahren nicht mehr. «Wir stehen an einer Zeitenwende», erklärte Wilmer.