Der Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau, Christian Stückl, wird mit dem Abraham-Geiger-Preis ausgezeichnet. Der Regisseur werde für die Erneuerung der Passionsspiele "weg von christlichem Judenhass hin zu einer ausgewogenen Darstellung innerjüdischer Konflikte" geehrt, hieß es. Bisherige Preisträger waren unter anderem Amos Oz, Angela Merkel und Kardinal Karl Lehmann. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert. Das Preisgeld soll für interreligiöse Begegnungen in Oberammergau verwendet werden.

Die Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover, Petra Bahr, hat die Kirchen aufgefordert, Hass-Rede in den eigenen Reihen stärker wahrzunehmen und dagegen anzukämpfen. "Wir haben auch so etwas wie Wut-Christen", sagte Bahr. Die Kirchen seien längst selbst Teil von Hate-Speech. In Predigten gehe es aber oft um die "Wut-Bürger da draußen, aber wenig um die Wut-Bürger in Kirchenvorständen und Synoden", sagte die frühere Kulturbeauftragte der EKD. Zur Glaubwürdigkeit gehöre die Beschäftigung damit auch dazu.

Schauspieler Fritz Wepper betet jeden Tag. «Wenn ich in München an der Theatiner- oder der Asamkirche vorbeikomme, gehe ich oft rein und bete», so der 78-Jährige. „Gerade durch den Tod meiner Frau habe ich erfahren, dass der Satz ›Vater unser im Himmel‹ eine besondere seelische Bedeutung hat, die einen tragen kann.» Erfahrungen habe er schon vor 40 Jahren mit dem Zen-Meister Taisen Deshimaru gemacht, betont der evangelisch getaufte Wepper. "Die Zen-Meditation übe ich noch heute aus, und sie hilft mir sehr, bei mir zu sein.»

Für die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, ist das Alter Einstellungssache. Man sollte nicht zu Hause vorm Fernseher sitzen, sondern rausgehen, betont die 87-Jährige. Nach wie vor stehe für sie die Arbeit als Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern im Vordergrund. Angetrieben werde sie von der Lust auf Neues: «In jeder Generation gibt es andere Ideen und Vorstellungen», so Knobloch. Da müsse man mitgehen – und das erfordere persönlichen Einsatz.