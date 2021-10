Viele Menschen klagen darüber, dass ihnen ein allzu dicht gefüllter Alltag mit seinen zahlreichen Verpflichtungen jegliche Zeit und Muße raubt, die nötig wären, um auch den spirituellen Bedürfnissen der Seele noch ausreichend Raum geben zu können. Für einen Teilbereich des Alltäglichen, den Garten, lädt die Innsbrucker Theologin Elisabeth Rathgeb mit ihrem neuen Buch "Kopfsalat mit Herz" dazu ein, sich auf eine spirituelle Entdeckungsreise zu begeben.

Einerseits liegt es nahe, den Garten mit all seinen Blüten und Früchten als einen Ort der Dankbarkeit für die Wunder der Natur zu betrachten. Beispielsweise erinnern sie die Schneeglöckchen, die zu Jahresbeginn noch mitten in Schnee und Eis zum Vorschein kommen, an das Wort des Propheten Jesaja: Siehe, nun mache ich etwas Neues.

Bei der Gartenarbeit stößt die Autorin auf Parallelen im religiös-spirituellen Bereich, die sich in einer Schriftstelle, einem Gedicht oder einem Zitat gut zusammenfassen lassen; und ganz ohne große theologische Belehrungen führt die vorgetragene eigene Einsicht weiter zu Impulsfragen, die sich durch das Gartenerlebnis fast wie von selbst ergeben, und die wohl jeden Menschen zum Nachdenken über das Leben bringen können. Und dabei bringen keineswegs nur die Gartenfreuden spirituelle Früchte: So beeindruckt der eigentlich verhasste Giersch gerade durch seine Hartnäckigkeit und bringt so zum Nachsinnen über die Bedeutung der eigenen Wurzeln. Und die Kugeldistel fasziniert, weil sich auch etwas so Hartes und Stacheliges wie ihre Knospen in zarte Blüten verwandeln kann.

Gartenfreunde werden durch diese Ausführungen ihren Garten vielleicht mit ganz neuen Augen sehen. – Und wer nun keinen Garten hat? Den lädt das Gartenbuch dazu ein, in ähnlichen Alltagsbereichen selbst einmal Fragen zu stellen und vergleichbare Erfahrungsmöglichkeiten zu entdecken. Insofern weist das Buch durchaus über den Gartenbereich und dessen spirituelle Dimension hinaus.



(kna)



Rathgeb, Elisabeth: Kopfsalat mit Herz. Eine spirituelle Entdeckungsreise durch den Garten, Tyrolia Verlag, 107 S. ISBN 978-3702239251; 15,95 Euro