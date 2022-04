Affekte, Tränen und Seufzen, fromme Herzen, Reue, Buße und Bekehrung. Der Pietismus nutzte bewusst die Macht der Emotionen, er rief Gefühle hervor, aber disziplinierte sie zugleich. Es ging um die innere Haltung des Einzelnen zu Gott und deren Bezeugung in der emotionalen Gemeinschaft. Fromme Schriften zielten auf die Stärkung des individuellen religiösen Empfindens und die Anleitung zu einem frommen, sittlichen Leben.

Die Franckeschen Stiftungen in Halle zeigen in einer Kabinettausstellung in der Historischen Kulis-senbibliothek bis zum 6. November die Ausstellung "Fromme Gefühle. Bilder und Texte in Büchern des Pietismus" und tauchen in fünf Kapiteln anhand von Texten und Kupferstichen aus der Zeit zwischen 1690 und 1730 auf besondere Weise in die Zeit August Hermann Franckes ein.

Die mit ausführlichen Erklärungen versehene Schau ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen.