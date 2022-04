Freigeister der Frühromantik

Wieder geöffnet: Das Jenaer Romantikerhaus wurde grundlegend saniert. Das Museum hat seit Oktober 2021 zudem einen neuen Leiter.

Von Doris Weilandt

Im Winter 2021 geriet das eher ein beschauliches Dasein führende Literaturmuseum im Zentrum von Jena in die Schlagzeilen. Auf dem Dachboden war ein Wasserrohr geplatzt, das mehrere Lehmdecken des historischen Gebäudes zum Absturz brachte. Glücklicherweise haben die Exponate der Dauerausstellung keinen Schaden genommen. In der Folge wurde die Gebäudesubstanz restauriert, neuer Lehmputz aufgetragen und Medien verlegt. Jetzt erstrahlt das Wohnhaus des Philosophen Johann Gottlieb Fichte in pastellfarbenem Glanz und so schön wie nie zuvor.