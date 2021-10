Für den Schauspieler und Sänger Reiner Schöne war es die Rolle seines Lebens.

Von Alexander Lang

«Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke», sagt der 79-Jährige, der in Berlin lebt. Nur vier Monate nach der Welturaufführung der Rockoper «Jesus Christ Superstar» am New Yorker Broadway stand er in der deutschen Erstinszenierung in der Rolle des Jesus in der Münsterlandhalle auf der Bühne.

Das Stück erzählt in freier Anlehnung an die Bibel von den letzten sieben Tagen im Leben Jesu Christi bis zu seinem Kreuzestod. Am 12. Oktober 1971, vor 50 Jahren, brachte das junge britische Autoren-Duo Andrew Lloyd Webber und Tim Rice ihre von rockigen Klängen untermalte Passionsgeschichte erstmals auf die Bühne des «Mark Hellinger Theatre».