Vom Himmel hoch, da komm ich her« stammt von Martin Luther, dem die Nähe zur Bibel besonders wichtig war. Deshalb verwundert es nicht, dass sein »Kinderlied auf die Weihnachten vom Kindlein Jesu«, so die originale Überschrift, ein besonders biblisches Lied ist.

Es geht um das Weihnachtsevangelium. Von der »guten neuen Mär« singt der Engel. Und das heißt ja das biblische Wort »Evangelium« auf Deutsch. Luther übersetzt dieses griechische Wort sogar mit »neue Zeitung«. Zudem denkt er immer im spirituellen Rhythmus von Wort und Antwort. Ziel allen verkündigenden Redens und Singens ist die persönliche Aneignung der Botschaft, denn – nun mit Luthers kraftvollen Predigtworten: »Dich und dich allein geht’s an, dass dies Kind Herr und Heiland ist.«

Ursprünglich war es jedoch kein Engel, der kommt, sondern ein Bänkelsänger! »Vom Himmel hoch« zählt zu den vielen Liedern, deren Wortlaut sich bei näherer Betrachtung als geistliche Umdichtung einer ursprünglich weltlichen Vorlage entpuppt. Im Original hat man sich eine Art von Sängerwettstreit vorzustellen. Jeder Kandidat beginnt mit einer Einleitungsstrophe:

Ich komm aus fremden Landen her

und bring euch viel der neuen Mär,

der neuen Mär bring ich so viel,

mehr denn ich euch hier sagen will.

Dann erzählt ein jeder seine Geschichte. Luther übernimmt das und fügt zusätzlich das Motiv vom »Singen und Sagen« ein. Warum? Er will, dass die biblische Botschaft durch Gesänge »in Schwang kommt«.

Dieses berühmteste der drei Weihnachtslieder aus Luthers Feder will Grenzen überspringen. Eine solche Grenze ist die von »Singen und Sagen«. Die Botschaft ist nämlich als gesungene noch viel eindrucksvoller. Ganz am Ende – wir haben immerhin schon vierzehn Strophen gesungen – klingt noch eine weitere Grenze an, die singend und geradezu spielerisch längst überwunden ist: die zwischen himmlisch und irdisch. Die Engel freuen sich singend. Und wer diese Strophe singt, der teilt die Freude mit ihnen und hofft, dass diese Freude auch ein »Grundton« des kommenden Jahres sein wird:

Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron,

der uns schenkt seinen ein’gen Sohn.

Des freuet sich der Engel Schar

und singet uns solch neues Jahr.

Meinrad Walter

"Vom Himmel hoch"



Vom Himmel hoch,

da komm ich her,

ich bring euch gute neue Mär;

der guten Mär bring ich so viel,

davon ich singn und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geborn

von einer Jungfrau auserkorn,

ein Kindelein so zart und fein,

das soll eu’r Freud und Wonne sein. Es ist der Herr Christ, unser Gott,

der will euch führn aus aller Not,

er will eu’r Heiland selber sein,

von allen Sünden machen rein. Text: Martin Luther 1535

Melodie: Martin Luther 1539 "Vom Himmel hoch"

Leicht gekürzter Auszug aus:

Walter, Meinrad: O du selige Weihnachtszeit – Was unsere Weihnachtslieder erzählen, Verlag am Eschbach, 144 S., ISBN 978-3-86917-674-1, 19 Euro